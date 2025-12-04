周杰倫帥爆了！深V炸毛露出胸肌 新專輯巡演進度全說了

周杰倫是DIOR全球代言人。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫是DIOR全球代言人，他今晚帥氣出席DIOR台北101旗艦店活動，胸肌和胸毛清晰可見，天王害羞說：「 這件外套滿獨特，比較害羞的朋友裡面可以加黑色T恤，但我看走秀的模特兒裡面沒有穿，我也只好沒有穿。」惹得粉絲尖叫連連。

談及歲末年終的計畫，周董表示，會買些禮物送給家人朋友，至於給歌迷的禮物則是新專輯。天王神秘透露，禮物必須等到明年3、4月才收得到，現場歌迷追問演唱會，他則苦笑稱「再晚一點」。

其實周董這段時間都在認真籌備新專輯，對錄音品質相當要求的他，坦言計畫趕不上變化，「新專輯我覺得要快，講很久，現在演唱會告一段落，明年一定要出來，明年3、4月好不好？」讓粉絲非常期待。

