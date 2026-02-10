周杰倫師弟曹楊台北開唱獻第一次！ 好友派偉俊端牛肉麵現身

記者林政平報導／曹楊8日在台北舉辦首唱個人專場演唱會，這是他首度到台北開唱，門票一開賣就完售，演唱會一開始，曹楊便揹起吉他，以彈唱的形式，深情演繹〈灰色〉與〈當世界將我遺忘〉兩首歌曲，瞬間將觀眾拉進他的音樂世界。整場演出曲目編排豐富，曹楊不僅帶來多首個人經典作品，更首度現場演唱全新改編版的〈連名帶姓〉，賦予歌曲不同層次的聽覺感受，讓粉絲直呼驚喜。

曹楊跟派偉俊。（圖／杰威爾）

本場嘉賓則是好友派偉俊，兩人一起合唱〈玩家〉以及派偉俊近期大熱的單曲〈左轉燈〉。雙帥首次合體演唱的演出讓台下觀眾情緒沸騰，尖叫聲不斷。除了音樂上的合作，派偉俊更為曹楊準備了專屬的「台北驚喜」——一碗熱氣騰騰的牛肉麵。

兩人分享，早在2019年曹楊來台工作時，派偉俊便常帶他去品嚐牛肉麵，因而結下「牛肉麵兄弟」的深厚情誼。此次在舞台上重現這個共同回憶，誠意與笑果十足。曹楊見到麵後開心大喊：「早知道剛剛不要吃這麼飽了！」趣味互動逗樂全場，也見證了兩人私下的好交情。

首次在台北舉辦個人專場，曹楊在演出後感性表示，開唱前心情既期待又忐忑，想了許多，也會擔心會不會到時候現場很安靜！但沒想到一上台，便感受到台北歌迷無比的熱情，看到台下許多歌迷朋友從頭到尾大聲跟唱，讓他非常感動與興奮。

