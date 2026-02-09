周杰倫師弟曹楊台北首唱嗨爆 派偉俊端牛肉麵重溫兄弟情

曹楊（左）首次在台北開唱，派偉俊擔任嘉賓站台助陣。（杰威爾音樂提供）

周杰倫師弟曹楊昨（8日）在台北舉辦首場個人專場演唱會，現場座無虛席，氣氛火熱。好友派偉俊（Patrick）驚喜現身，兩人暢聊相識過程，更接力合唱兩人首次合作曲〈玩家〉以及派偉俊近期大熱的單曲〈左轉燈〉，讓台下觀眾情緒沸騰，尖叫聲不斷。

除了音樂上的合作，派偉俊更為曹楊準備了專屬的「台北驚喜」，一碗熱氣騰騰的牛肉麵。原來早在2019年曹楊來台工作時，派偉俊便常帶他去品嚐牛肉麵，因而結下「牛肉麵兄弟」的深厚情誼。此次在舞台上重現這個共同回憶，曹楊見到麵後開心大喊：「早知道剛剛不要吃這麼飽了！」趣味互動逗樂全場，也見證了兩人私下的好交情。

首次在台北舉辦個人專場，曹楊在演出後感性表示，開唱前心情既期待又忐忑，想了許多，也會擔心會不會到時候現場很安靜！但沒想到一上台，便感受到台北歌迷無比的熱情，看到台下許多歌迷朋友從頭到尾大聲跟唱，讓他非常感動與興奮。

他特別感謝公司全體夥伴的全力支持，以及所有到場的歌迷朋友，是大家的熱情呼喊與合唱，讓他的台北首唱充滿能量與美好回憶。他承諾將繼續創作好音樂，期待很快能再與台北的歌迷見面。

