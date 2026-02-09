周杰倫師弟曹楊台北首開唱 派偉俊送上牛肉麵揭緣分

曹楊台北演唱會邀來派偉俊擔任嘉賓。（圖／杰威爾音樂提供）

曹楊8日在台北舉辦首場專場演唱會，並邀來派偉俊擔任嘉賓，合唱〈玩家〉、〈左轉燈〉，見到好友特別準備驚喜牛肉麵，曹楊忍不住開心大喊：「早知道剛剛不要吃這麼飽了！」

2019年曹楊來台工作時，派偉俊便常帶他去吃牛肉麵，因而結下「牛肉麵兄弟」的深厚情誼，此次在舞台上重現這個共同回憶，讓全場見證兩人的好交情。

演唱會上，曹楊以吉他自彈自唱《灰色》、《當世界將我遺忘》等歌曲，也首度現場演唱改編師兄周杰倫為張惠妹的《連名帶姓》。首次在台北舉辦個人專場，他感性表示，開唱前心情既期待又忐忑，一度擔心會不會到時候現場很安靜，沒想到一上台，便感受到台北歌迷無比的熱情，看到許多歌迷從頭到尾大聲跟唱，讓他格外感動。

曹楊首次在台北舉辦個人專場。（圖／杰威爾音樂提供）

