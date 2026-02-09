周杰倫師弟曹楊獻上第一次！派偉俊「餵食牛肉麵」揭緣份

曹楊（左）邀來好友派偉俊同台合唱。杰威爾音樂提供

唱作歌手曹楊首次在台北開唱，昨（8日）舉辦個人專場演唱會，現場座無虛席，好友派偉俊也現身力挺，兩人在台上展現絕佳默契，除了暢聊相識過程，更送上合作曲〈玩家〉以及派偉俊近期超夯的單曲〈左轉燈〉，雙帥合體演出讓全場觀眾情緒沸騰，尖叫聲不斷。

演唱會一開始，曹楊便揹起吉他，以彈唱的形式，深情演繹〈灰色〉與〈當世界將我遺忘〉兩首歌曲，瞬間將觀眾拉進他的音樂世界。整場演出曲目編排豐富，曹楊不僅帶來多首個人經典作品，更首度現場演唱全新改編版的〈連名帶姓〉，賦予歌曲不同層次的聽覺感受，讓粉絲直呼驚喜。

7年前來台工作結緣

中場，派偉俊登台掀起一波高潮，他更為曹楊準備了專屬的「台北驚喜」、一碗熱氣騰騰的牛肉麵。兩人分享，早在2019年曹楊來台工作時，派偉俊便常帶他去品嚐牛肉麵，因而結下「牛肉麵兄弟」的深厚情誼。此次在舞台上重現這個共同回憶，誠意與笑果十足。曹楊見到牛肉麵開心大喊：「早知道剛剛不要吃這麼飽了！」趣味互動逗樂全場。

首次在台北舉辦個人專場，曹楊在演出後感性表示，開唱前心情既期待又忐忑，想了許多，也會擔心會不會到時候現場很安靜！但沒想到一上台，便感受到台北歌迷無比的熱情，看到台下許多歌迷朋友從頭到尾大聲跟唱，讓他非常感動與興奮。他特別感謝公司全體夥伴的全力支持，以及所有到場的歌迷朋友，大家的熱情呼喊與合唱，讓他的台北首唱充滿能量與美好回憶。

曹楊首次在台北舉辦演唱會。杰威爾音樂提供

