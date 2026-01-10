周杰倫帶老婆杜拜避寒！昆凌「細肩洋裝」大秀好身材

娛樂中心／林依蓉報導

天王周杰倫與昆凌近日飛往杜拜開啟愜意假期，並不時透過社群平台與粉絲分享異國旅遊的點滴。昆凌不僅穿上「格紋細肩帶洋裝」大方展現凹凸有致的好身材，更分享水上活動與璀璨夜色下的優雅穿搭。周杰倫則以「Chill」一詞點出度假心境，隔著螢幕都能感受到夫妻倆在假期中的雀躍與幸福。









天王嫂昆凌「細肩洋裝」辣翻杜拜！周杰倫曬奢華行程：Chill

昆凌近日與周杰倫飛往杜拜避寒度假，大方透過社群平台分享異國度假的愜意時光。（圖／翻攝自IG@hannah_quinlivan）

天王周杰倫與愛妻昆凌近日飛往杜拜避寒度假，兩人大方透過社群平台分享異國度假的愜意時光。在昆凌分享的照片中，最吸睛的莫過於她身穿一件充滿度假感的「格紋細肩帶洋裝」，低胸設計大方展示出凹凸有致的身材，白皙肌膚在陽光下閃閃發光。此外，昆凌也分享參與水上活動的照片，她紮起俐落包包頭、戴上墨鏡，身穿黑色長袖並套上黃色救生衣，半身浸在清澈碧藍的水池中，身後滿是南洋風情，展現出極致放鬆的度假氛圍。她更開心地與友人合照，燦爛笑容透露出玩得相當盡興。到了夜晚，昆凌則換上低調的休閒裝扮，頭戴精品名帽與璀璨夜景合影，展現出不同風貌。





周杰倫在社群分享杜拜度假點滴，看起來高級又享受。（圖／翻攝自IG@jaychou）





而周杰倫也在社群分享杜拜度假點滴，除了漂亮的藍色海景，還有一張看起來是在度假園區拍的美照，畫面裡有棕櫚樹、游泳池，岸邊還有一棵閃亮的大聖誕樹，看起來高級又享受。他簡單配上「Chill」一詞形容心情，隔著螢幕都能感受到他沉浸在與愛妻同遊杜拜的悠閒時光。

原文出處：天王嫂昆凌穿「細肩洋裝」辣翻杜拜！周杰倫曬奢華行程喊：Chill

