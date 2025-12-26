周杰倫平安夜放閃 牆上「畢卡索真跡」反成焦點

周杰倫與昆凌過耶誕節。（圖／翻攝自周杰倫IG）





天王周杰倫日前在社群曬出和老婆昆凌的合照，卻被眼尖網友發現，兩人身旁掛著的竟是畢卡索真跡，拍賣價高達數百萬元，也讓這張夫妻合照瞬間掀起話題。

好久沒發過耶誕單曲的金曲天王周杰倫，在耶誕節於社群平臺曬出與愛妻昆凌的甜蜜合照，夫妻倆一同入鏡的畫面幸福感爆表。不過，比起周杰倫放閃昆凌，更讓網友們震驚又暴動的，卻是照片一側悄悄入鏡、且來頭不小的藝術收藏。

眼尖網友意外發現，周董背後這幅畫竟然是畢卡索真跡，開賣價約440萬臺幣。周杰倫也特別介紹牆上這幅畫作，在貼文中寫下，平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老人，畫面以銅鑲蠟筆風格描繪聖誕老人，手持鮮花，充滿溫暖氣息，周杰倫也藉此向大家送上節日祝福。

周杰倫近年熱衷收藏畢卡索作品，這回透過與昆凌的耶誕合照，意外讓1959年的耶誕祝福被再次看見，也讓粉絲們驚呼，這才是真正的耶誕驚喜。貼文更吸引林俊傑、陳冠希按讚。



