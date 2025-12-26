周杰倫平安夜放閃！聖誕樹下「背後抱昆凌」 情侶裝甜蜜細節被揪出

12月24日平安夜，周杰倫PO出一張和昆凌的合照，兩人站在巨型聖誕樹前，穿著情侶裝擁抱入鏡，畫面溫馨。

背景牆上，掛著一幅畢卡索於1959年12月24日創作的作品《Père Noël（聖誕老人）》。該畫作曾於2018年1月12日拍賣，落槌成交價為137,500美元，周杰倫在貼文中寫下：「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界。」

周杰倫身穿藍粉撞色外套，親密地從背後摟著老婆，昆凌則是穿同款黑白撞色外套。粉絲注意到兩人的穿搭細節，留言笑說：「昆凌沒穿粉色，周董就自己穿。」小小的細節成為焦點。

