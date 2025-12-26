周杰倫平安夜曬昆凌合照放閃 「耶誕老人」出自畢卡索

台北市 / 綜合報導

藝人周杰倫，在平安夜曬出和妻子昆凌的合照。照片中除了耶誕樹，還有一幅耶誕老人的畫作。

這幅畫其實大有來頭，是畢卡索在1959年創作的平安夜作品，2018年在拍賣會上，還拍出大約440萬台幣的超高價格。事實上，周杰倫近年來收藏多幅畢卡索名畫，這幅是否也是周董的收藏，引發網友好奇。

