周杰倫愛將曹楊等了五年圓夢！台北演唱會開賣即完售

曹楊將首度在台舉辦專場「終結流浪」演唱會，3日中午門票開賣即秒殺，他知道後開心表示：「謝謝台北歌迷的支持，得知好消息的我清了清嗓子準備開唱啦！」

曹楊日前發行第三張專輯《你終結了我的流浪》，並以此為主題啟動全新巡演，這場音樂旅程終於要抵達台北，對他而言別具意義。雖然他曾於2024年以嘉賓身分在台北舞台亮相，也曾擔任周杰倫演唱會嘉賓，但舉辦個人專場一直是深植心中的夢想。

提及此次台北圓夢之旅，曹楊感性分享：「2020年在公司錄製《微光》的時候，心裡面就夢想著什麼時候可以在台北開自己的演唱會。沒想到時間一晃五年過去，我帶著第三張專輯才終於圓夢在台北跟你們見面。我很期待，帶著我這些年發行的歌曲、經歷的故事，來跟只在耳機或螢幕裡見過面的你們分享。」字裡行間充滿對與台灣歌迷在音樂上面對面交流充滿期待。

曹楊演唱會門票完售。（圖／杰威爾提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導