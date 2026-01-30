周杰倫愛店宣布歇業！ 淡水50年老店「文化阿給」驚傳分家

淡水老字號小吃「文化阿給」因家庭因素分家，宣布庫存賣完後將暫時歇業，未來會再另開新店。（圖／翻攝自Google Maps）

淡水老字號小吃店「文化阿給」開業近50年，是不少人從學生時期吃到現在的回憶，也是周杰倫學生時期的愛店。不過，店家今（30）日公告，目前庫存賣完後將會暫時歇業，因家裡因素「文化阿給」分家，未來會另外開一間店，消息曝光後引發討論。

淡水真理街的老字號小吃店「文化阿給」因周杰倫學生時期經常光顧用餐，推出「周杰倫套餐」（阿給+魚丸湯+包子），店內也張貼了他的照片，吸引不少粉絲前去朝聖。此外，還有藝人莎莎、陳漢典、蔡昌憲等在學生時期也時常光顧，成為「文化阿給」的招牌。

廣告 廣告

不過，日前店家在臉書發文表示，「文化阿給」因家庭因素分家，等庫存賣完將會暫時歇業，目前預計還能再販售約1週左右。店家透露，未來「文化阿給」會另外開一間店服務客人，相關消息會透過社群平台更新，「這50年的陪伴感激不盡，我們會再見的」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表示，「期待你們再度回歸」、「不知道新店面味道會不會變」、「這間缺點就是根本沒地方停車，希望新店面可以規劃一下」、「名店分家感覺是沒辦法的事情」、「以後去淡水沒好吃的阿給吃了」、「本淡江學生畢業每年都會回去吃阿給，好可惜」、「這不就是周杰倫喜歡那家嗎？前兩年開演唱會還有提到，沒想到會關店」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

丟包害死政大高材生寒假還要出國 BOLT司機改25萬元交保

增大手術奪命？億萬富商猝逝手術台 驗屍大逆轉「醫師反遭判刑」

林沄蓁大勝！呂秋遠一審慘賠60萬 她哽咽曝「常邊寫狀邊哭」