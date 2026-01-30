周杰倫愛店淡水50年「文化阿給」暫歇業 業者：分家開新店

在淡水經營近50年的文化阿給近日傳出因家裡因素分家，將暫時歇業。 圖：取自臉書「文化阿給」

[Newtalk新聞] 淡水老字號美食驚傳熄燈！位於淡水真理街的老字號「文化阿給」在地經營近50年，是不少淡水人與饕客的共同回憶，也是天王周杰倫學生時期的愛店。店家今日透過社群平台公告，將於明(31)日起售完庫存食材後暫時歇業，消息曝光後引發地方民眾與粉絲熱議。

淡水「文化阿給」在地經營近50年，因周杰倫就讀淡江高中時經常光顧而聲名大噪，店內僅販售阿給、魚丸湯與包子三項產品，並推出三樣各一份的「周杰倫套餐」，成為粉絲朝聖必點組合。周杰倫也曾在演唱會上公開提及該店，至今仍是不少歌迷造訪淡水的必訪名店。

然而，店家今透過臉書發文表示，因家庭因素目前分家，待現有庫存售完後，預計約一週左右將暫停營業，但也強調並非永久歇業，未來將另覓地點開另一間店，延續經典口味，盼顧客持續關注。消息一經發布讓不少老顧客感到不捨，目前店家也已將Google地圖上標示「暫停營業」狀態。

