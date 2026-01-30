周杰倫愛店驚傳歇業！淡水50年老店「文化阿給」宣布了：之後會分家

記者趙浩雲／台北報導

淡水知名小吃「文化阿給」近日在社群平台發文宣布即將暫停營業，引發不少老饕與粉絲震驚，該店過去因是天王周杰倫的愛店之一而聲名大噪，如今突傳歇業消息，也讓不少網友直呼不捨。對此，文化阿給也緊急出面說明，強調並非永久停業，而是因家庭因素暫時分家經營，待庫存售完後將短暫休息，未來會以「更漂亮的狀態」再度回歸。

文化阿給近日進駐社群平台Threads與IG發文表示，店家已營業數十年，感謝大家長期以來的支持與肯定，但因家中因素，目前分家處理，接下來將先把現有庫存販售完畢，預計約一週左右，實際情況仍視進度而定，之後便會暫時歇業，未來也計畫另覓新地點、重新開店服務大家。

周杰倫曾在演唱會上抱怨阿給用他舔舌照不好看，沒多久後粉絲就幫忙換照片。（圖／翻攝自周杰倫IG）

貼文曝光後，許多網友湧入留言區關心營業狀況，也有人提及店內多年來使用周杰倫相關照片作為裝飾一事。對此，文化阿給也在文中幽默致歉，坦言「也很抱歉用了很多年周杰倫舔舌頭的照片」，

文化阿給在周杰倫學生時期經常光顧用餐，店家還因此推出推出「周杰倫套餐」（阿給+魚丸湯+包子），成為不少歌迷朝聖景點之一，此次暫停營業消息一出，也讓粉絲相當關注後續動向。

