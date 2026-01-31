周杰倫愛店驚傳要休業 業者坦言家族鬧不合

生活中心／李世宸、陳泊翰 新北報導

周杰倫的淡水愛店「文化阿給」，驚傳即將休業，從今天起營業到庫存賣完為止，消息傳出後，儘管一早細雨綿綿，還是吸引了不少客人，第二代業者也坦言，是因為家族理念不合，未來恐怕就要分家，交給年輕人經營！

老闆vs.客人：「一個小辣，一個不辣，一個特辣。」儘管天空不作美，飄起綿綿細雨，店門口還是有客人排隊，老闆四處張羅，應接不暇，店內顧客：「昨天才看到新聞的訊息，所以今天就來吃這樣，至少在他結束前還是再來，能吃幾次回味懷念一下，好的口味當然要延續下去，是比較好的對，這也是我們比較會懷念的味道。」除了包阿給還要忙著裝湯備料，這家50年淡水阿給老店，驚傳休業，老饕們都十分不捨。

周杰倫愛店文化阿給驚傳休業，業者坦言家族不合。（圖／民視新聞）





老店近年以周杰倫愛店聞名，店內四處可見周杰倫照片，顧客源源不絕，但官方臉書證實要休業了，坦言因家裡因素，目前分家，接下來等庫存賣完大概還能賣ㄧ週左右，但看看天氣應該還能再多賣幾天。文化阿給老闆：「淡水天氣不好就沒什麼人，看天氣可能一兩個禮拜，應該兩個禮拜跑不對，如果有庫存就是初三開始，再繼續把它賣完。」這家店經營到第三代，家族成員各司其職，對未來想法也不同，家族哥哥陣營，希望以新的經營理念打造全新店面，姐姐則是堅持遵循傳統，因此決定分開經營，雙方都力拼三月重新開店。





周杰倫愛店文化阿給驚傳休業，業者坦言家族不合。（圖／民視新聞）





文化阿給老闆：「就是理念不合啊，大家一定是小朋友多，然後大家想法不一樣，自然就會有摩擦，我們老的要退休，大家毛病一堆，小朋友來讓它自己去發展這樣，（吵架或偷偷哭過），多多少少啦，都是會有一點對啊。」講到難過處，依然比了擦眼淚的手勢，家族裡的事一時之間也很難說得明白，只希望這個飄香半世紀的好滋味，未來還能繼續讓大家品嚐。

