周杰倫愛店300壯士易主 林瑞陽兒出手改名「運動學」拚翻身

（記者石耀宇／綜合報導）曾因周杰倫站台而打響知名度的健身房「300壯士」，今年初爆出合夥決裂、資金糾紛與經營問題，台北西門與新北板橋兩家店最後以「零元頂讓」求去。據了解，約半年前由藝人林瑞陽長子林禹出手接手，雖無頂讓金，卻必須承擔員工薪資、廠商貨款與房租等支出，兩家店合計約有500萬元「隱形債務」，形同接下燙手山芋。

「300壯士」成立逾13年，去年曾與「打鐵健身」集團宣布合作，但今年初因財務問題鬧翻，雙方互相放話，爭議一路延燒到法院，原品牌也因此陷入易主困境。業內人士透露，原經營方在釋出零元頂讓訊息3個月後，才由熱愛健身的林禹決定接手，並開始重整體質。

接手後，林禹立即將西門與板橋門市改名為「運動學Fitology」，希望與舊有債務糾紛及負面形象切割。他與團隊調整營運模式，一方面保留原有會員制度，一方面加入以分鐘計費機制，並把營業時間改為24小時；西門店位處觀光區，也開始吸引外國旅客臨時入內運動。員工私下表示，新制度讓門市收入逐步回穩，有助於消化過去累積的負擔。

圖／林禹參與體能競技節目《最強的身體》。（翻攝 林禹 IG）

現年30多歲的林禹本身是「健身狂人」，常在社群分享訓練日常，返台後先在台北文山區開設「運動學」健身房，近年也投入演藝圈，曾演出《戲說台灣》、《戀愛是科學》等戲劇，並參與體能競技節目《最強的身體》。外界關注他在演藝事業之外，也嘗試用新的經營模式，替曾風光一時的「300壯士」品牌門市尋求第二春。

