周杰倫慶結婚11週年兼47歲生日！甜摟昆凌開派對 周媽媽、昆凌爸都來了

周杰倫和昆凌慶祝結婚11週年。（翻攝周杰倫IG）

周杰倫與妻子昆凌17日迎來結婚11週年紀念日，恰逢他47歲生日前夕，夫妻倆甜蜜合體，與家人、好友齊聚慶祝，幸福滿溢。

周媽媽難得秀舞姿？ 派對有誰參加？

周杰倫在IG發文：「慶祝我們結婚11週年紀念日。」並曬出多張照片，其中一張他與昆凌手拿酒杯、頭靠著頭，另一張大合照中，周杰倫則摟著昆凌的肩，貼文背景音樂還是他當年為婚禮親自創作的結婚曲，相當甜蜜。

周杰倫和昆凌慶祝結婚11週年，親朋好友齊聚。（翻攝周杰倫IG）

周媽媽葉惠美跟著音樂一起跳舞。（翻攝周杰倫IG）

周杰倫在派對上與樂手一起彈琴。（翻攝周杰倫IG）

派對照片中，還可見周杰倫的母親葉惠美、昆凌父親Patrick Quinlivan都現身。化妝杜國璋、男星柯有倫、楊瑞代、健身教練「浩克爸爸」等好友也到場同歡，氣氛溫馨又熱鬧。

此外，派對中樂團現場演奏生日快樂歌，周杰倫更一時興起，走向電子琴與樂手來一段「三手聯彈」，讓現場氣氛沸騰。周媽媽跟著音樂起舞，周杰倫說在限動曬出畫面，笑說：「媽媽有舞伴了。」

周媽媽、昆凌爸爸與孩子們同聚。（翻攝周杰倫IG）

昆凌在限動轉發夫妻11年點滴。（翻攝昆凌IG）

貼文曝光後，五月天阿信留言：「生日快樂，永遠最帥的哥。」蕭敬騰說：「生日快樂哥。」網友們也紛紛獻上祝福，「哥，生日快樂！要健康快樂哦！」「好浪漫啊～祝哥結婚11週年快樂，生日快樂」「HBD&結婚週年快樂，我追了20多年的偶像」「哥，生日快樂、照顧身體、身體健康，我們粉絲就很開心了」。

