周杰倫戰澳網「球都沒碰到」！場邊超暖1舉動曝光

天王周杰倫昨（14）日參加澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」賽事，對上24歲的澳洲業餘網球冠軍選手Petar Jovic，周杰倫還沒舉手揮拍，就止步在首輪賽事。

周杰倫參與澳網賽事，首輪就被淘汰。（圖／Australian Open YouTube）

周杰倫參加澳網比賽成為外界關注的焦點，他成為首位站上澳網賽場的華人歌手，可惜止步首輪賽事，比賽結束後，周杰倫在社群媒體上發文：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的就是幫大家簽名了。」

澳網賽場有許多周杰倫的粉絲，因此有許多觀眾把帽子用繩子垂到場邊，請周杰倫簽名，周杰倫分享被拍攝到的影片，笑說：「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」

周杰倫在比賽後，於社群媒體上發文自嘲。（圖／翻攝周杰倫IG）

