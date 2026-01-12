周杰倫打進澳網太狂了！放話「千萬獎金全捐」有望交手世界球王

記者徐珮華／綜合報導

周杰倫（周董）近年熱衷網球運動，經常在社群平台分享練球畫面，也不時與其他大咖藝人切磋球技。沒想到打著打著，竟然打進全球網球四大滿貫賽事之一的「澳洲網球公開賽」（澳網），將於1月14日以網球選手身分參與「一分大滿貫（One Point Slam）」賽事，更放話若有幸贏得比賽，將把100萬美元（約新台幣3160萬元）獎金全數捐出。

周杰倫將於1月14日登上澳網賽事。（圖／翻攝自澳網IG）

澳網官方粉絲專頁今（12）日宣布周杰倫參賽消息，並以「華語流行音樂之王」、「《青蜂俠》加藤」，如今轉換為「專注的網球選手」介紹他。周杰倫笑說賽事為1分定勝負，因此有可能還沒碰到球、甚至短短1分鐘內就結束比賽，自嘲「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球」，同時歡迎當地粉絲到場替他加油打氣。

廣告 廣告

周杰倫熱衷網球運動。（圖／翻攝自周杰倫IG）

澳網將於1月12日至2月1日在澳洲墨爾本舉行，開幕週活動之一的「一分大滿貫」由西班牙新生代球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）領銜22位職業球手，與10名業餘素人選手同場較勁。參賽者將透過猜拳決定發球權，勝者晉級、敗者直接淘汰。不過實際獎金為100萬澳元（約新台幣2120萬元），周杰倫提及的數字應為筆誤。

更多三立新聞網報導

賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐

Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避

阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去

郭書瑤羞認一天多次！公開另一半尺寸 「浴室被服務」至今難忘

