周杰倫承諾新專輯「明年3、4月推出」！ 曝2026年演唱會計畫

歌王周杰倫久違公開露面，今（4）日晚間出席在台北101的精品節慶酒會，他身穿灰黑西裝，但裡頭沒穿內搭衣，深V造型讓胸肌若隱若現，再加上垂至胸口的掛鍊，宛如貴族王子降臨。而被問到為何會這樣搭配，周杰倫笑回因為看到走秀模特裡頭沒穿，「所以我也只好沒有穿」。

周杰倫表示接近年末了，想買一些禮物送給家人朋友，但也有準備送給歌迷們的禮物，那就是「新專輯」在路上了！他說原定今年暑假就要上架，但又耽擱了，現在演唱會到一段落，有比較多時間能準備，因此新專輯大概在「明年3、4月」推出。

被問到2026年有什麼計畫？現場歌迷又大喊「演唱會！」周杰倫則笑說「演唱會再晚一點」。

周杰倫承諾新專輯明年3、4月推出。圖／台視新聞

