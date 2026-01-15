周杰倫挑戰澳網遭「一球斃命淘汰」 內行人曝內幕：別笑他

周杰倫澳網遭一球斃命淘汰，內行人吐別笑他。（圖／IG@jaychou）

天王周杰倫一直都熱愛運動，除了眾所周知的籃球外，近年也迷上打網球，14日更以球員身分登上2026澳洲網球公開賽，參加「一分大滿貫（One Point Slam）」的挑戰賽。然而，周杰倫最終未成功打到球就遭淘汰，掀起外界熱議，對此，「體育大叔」分析戰況，認為很多球員也很難碰到球。

體育大叔14日在社群表示，周杰倫賽後被網友酸「連球都沒有碰到就被秒殺了」，但他覺得周杰倫至少站上這個舞台，就已經夠值得驕傲。他坦言，從過往的影片來看，認為周杰倫其實打得不錯，「光是能夠單手打反拍，就已經贏過一堆人了」。

廣告 廣告

接著體育大叔提到對手約維奇（Petar Jovic），對方雖是業餘球員，但經常擔任職業球員的陪練員，若是對方正常發球，一般人也很難接得到，所以面對又快又刁鑽的Ace球，他直言：「別笑周杰倫沒碰到球，這球很多職業或是業餘球員大概也碰不到。」

其實周杰倫先前宣布參加比賽時，就打預防針表示，「也有可能我連球都碰不到就出局了」，但仍希望由自己發球，至少能短暫碰到球，甚至發豪語：「如果最後勝利者是我贏了，一百萬美元（約3100萬台幣），全部捐出去。」而周杰倫最後遭到一球斃命，也在社群自嘲：「果然被我料到，連球都沒碰到」、「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球」，不過，能站上國際體育舞台，想必已是人生一大成就。

※本文由臉書粉專「體育大叔」授權引用※

更多中時新聞網報導

TPBL》威力斯傷退 夢想家賞戰神3連敗

粉絲禮物藏針孔 洪暐哲見閃紅光嚇壞

張震接任金馬主席自比吉祥物