周杰倫挑戰澳網「首輪就出局」 本人發聲：以後要練剪刀石頭布

【緯來新聞網】華語樂壇天王周杰倫首度參加澳洲網球公開賽推出的「1分大滿貫」，今（14日）下午4時30分初賽，但首輪對上澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），，就被對手以一記ACE發球得分，連球都沒碰到就被淘汰。對此，周杰倫稍早也在社群平台發聲，透露以後不只要練球，還要練習猜拳。

周杰倫參加澳網，首輪就被淘汰出局。（圖／翻攝自周杰倫、澳網IG）

為了推廣網球運動，澳網今年推出「1分大滿貫」新制，邀請22名職業選手和10名業餘選手對決。每場比賽僅打1分，雙方以猜拳決定發球權，率先拿下1分者就可以晉級，採單淘汰制，冠軍可獲得100萬澳幣（約2115萬新台幣）獎金。



然而，周杰倫在正式開賽後，猜拳時就輸給了約維奇，隨後被對方秒殺，和他之前擔心的一樣，連球都沒碰到就出局。不過，他還是展現運動員精神，大方為對方送上掌聲。

周杰倫表示以後除了練球，還要練習猜拳。（圖／翻攝自周杰倫IG）

針對比賽失敗的結果，周杰倫在IG限時動態發文，「果然被我料到，連球都沒碰到」，而他在場邊能做的，就是幫大家簽名，有了這次的經驗，他誓言日後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球，才有機會晉級，鞭策自己要繼續努力。

