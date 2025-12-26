周杰倫摟昆凌放閃藏彩蛋！同框畢卡索名畫「驚人拍賣價曝」林俊傑都按讚

娛樂中心／施郁韻報導

天王周杰倫與昆凌自2015年結婚之後，育有三個寶貝小孩，家庭生活十分美滿，不時會在社群中放閃。周杰倫在聖誕節當天於IG分享與昆凌的合照，一旁掛有聖誕老公公畫作，有網友眼尖發現，這幅畫作是2018年佳士得拍賣售出的畢卡索名畫，價格是13萬7500美金（約440萬新台幣）。

周杰倫偶爾會PO出與昆凌的甜蜜合照，兩人相依在耶誕樹旁，周杰倫從後方緊摟著昆凌，昆凌則露出燦爛的笑容，散發出濃濃的幸福感，周杰倫以英文寫下，「在聖誕夜裡，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界」。

網友看出，一旁的畫作是2018年佳士得拍賣售出的藝術大師畢卡索名畫《聖誕老公公》（Père Noël），作品畫出耶誕老人與五彩繽紛的花朵。據藝術拍賣紀錄顯示，這幅畫作曾在佳士得（Christie's）拍賣會上，售出13萬7500美元。

周杰倫今年7月才驚喜同框GD，身後是畢卡索「火槍手系列」名作《持劍的火槍手》。（圖／翻攝自周杰倫IG）

事實上，周杰倫近年來收藏多幅畢卡索名畫，周杰倫今年7月才驚喜同框GD，身後則是畢卡索「火槍手系列」名作《持劍的火槍手》。據《鏡報》報導，該系列拍賣價格落在800萬美元（約2.3億元新台幣）至2000萬美元（約5.8億元新台幣）不等。



