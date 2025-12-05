周杰倫攜手阿信、F3世紀合體！5分鐘新歌MV曝光「青春全回來了」

周杰倫與阿信、F3合唱新歌。翻攝相信音樂BinMusic YT頻道

華語樂壇迎來前所未有、無法複製的歷史性一刻！周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉今（5日）數位上線，MV也於今晚曝光！

MV中，5帥先分處5地拍攝，畫面設計細膩又吸晴，歌曲最後，5人驚喜同台合唱，透過音樂感動人心。網友形容「周杰倫從自己的MV，一路走到相信音樂MV，真厲害」，更多人直呼「做夢也想不到的世紀合作」、「這是什麼神仙組合啊」，喊話是真真實實的活久見，青春回憶瞬間湧上心頭。

對於這次合作，吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」言承旭表示：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。」周渝民也感動分享：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶。」

周杰倫與阿信、F3合唱新歌。翻攝相信音樂BinMusic YT頻道



