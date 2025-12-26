周杰倫放閃昆凌太甜「畢卡索真跡」意外入鏡 天價曝光

周杰倫平安夜放閃昆凌，背景畫作意外掀關注。（圖／翻攝自 IG@jaychou）

天王周杰倫24日平安夜在IG曬出與愛妻昆凌的甜蜜合照，夫妻倆依偎站在聖誕樹旁，畫面洋溢濃濃節慶氛圍與幸福感。照片中，周杰倫身穿藍粉配色針織上衣，休閒中帶點童趣；昆凌則以黑白洋裝入鏡，長髮自然披肩，氣質溫柔甜美，兩人輕靠彼此，展現結婚多年的默契與好感情，讓粉絲直呼「閃到不行」。

不過，比起夫妻放閃，更讓網友震驚暴動的，卻是照片一側悄悄入鏡、來頭不小的藝術收藏。周杰倫特別在貼文中介紹，牆上掛著的一幅畫作正是出自藝術大師畢卡索之手，他寫下：「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界。」短短文字，也讓藝術迷瞬間沸騰。

眼尖網友立刻認出，畫作正是畢卡索1959年12月24日，完成的作品《聖誕老公公》（Père Noël）。據了解，這幅畫是畢卡索在平安夜當天創作， 作為節日禮物送給朋友。運用豐富的色彩描繪聖誕老人和五彩繽紛的花朵，展現畢卡索晚年追求童真、孩子般純真筆觸的藝術理念。

這幅作品，2018年曾在佳士得拍賣會上，以13.75萬美元（約新台幣432萬元）成交。貼文曝光後，也釣出好友林俊傑留言祝福：「Merry Christmas!」，粉絲更是留言如雪片般湧入，「哥嫂幸福快樂」、「藍粉色好適合你!!!萌得快要化掉」、「畢卡索真跡，對哥來說還好啦～」、「這幅畫真的好好看！」、「聖誕星和聖誕絕配欸」，讓這則聖誕貼文話題度持續延燒。

