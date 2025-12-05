周杰倫新專輯要來了！ 親曝「明年3-4月推出」粉絲嗨翻

周杰倫4日晚間出席時尚品牌活動。（圖／東森新聞）





天王周杰倫粉絲敲碗已久的新專輯，終於有了確切進度。周杰倫4日晚間出席時尚品牌活動，不僅以灰色西裝外套、深V造型亮相，更在現場大批粉絲與媒體前，突然宣布期待已久的新專輯不能再晚了，預計明年3到4月推出。

活動現場擠滿上百位粉絲，周杰倫透露，自己準備好的禮物要送給歌迷朋友指的就是全新專輯。一聽到新專輯確定推出，粉絲立即尖叫歡呼，氣氛瞬間沸騰。

周杰倫表示，新專輯已經講了很久，本來預計今年暑假推出，但因為忙於演唱會，進度被迫延後。如今演唱會告一段落，終於能專心創作，他也向粉絲承諾，新專輯明年一定會推出，時間點落在3至4月之間。

周杰倫明確揭露時程後，全場粉絲興奮不已，期待天王再度以新作品驚艷樂壇。



