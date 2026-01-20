周杰倫昆凌摸腿摸手全被拍 結婚11年如熱戀關鍵曝光
〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫和老婆昆凌最近到澳洲參與澳網公開賽，周董除了下場比賽「一分大滿貫」，另外夫妻倆也帶著同樣熱愛網球的大兒子羅密歐到球場觀賽好幾次，這兩天周董和昆凌在觀眾席上親密互動的模樣被拍下，網友大讚結婚11年還如熱戀，實在太甜了。
日前周董除了慶祝47歲生日，也慶祝生日前夕的結婚11週年紀念日。事後兩人到澳網現場觀看比賽，結果昆凌突然滿臉笑意摸著周董大腿，周董也立刻親密回應，拍拍她的手，過不多久，昆凌又用手來回摩擦周董大腿，臉上笑容燦爛，網友看到這幾幕，直呼「甜到犯規！」覺得兩人之間的肢體互動竟是最好的情話。
網友也開始討論，周董和昆凌之間的「生理性喜歡」太強烈，特點之一就是渴望親近，總會不自覺想靠近對方、想有肢體接觸，像在球場觀眾席上的摸腿、輕拍手背舉動，彼此充滿愛的火花。
另外周董和昆凌雖已是三寶的爸媽，但至今還能保有熱戀的感覺，從兩人過去分享的生活點滴也能看出，像是約定分開不超過5天，因此雙方常陪著對方愛相隨飛到不同城市工作，另外兩人都注重儀式感，不僅生日要有特別慶祝，像是去年結婚10週年就全家重返當時兩人舉辦婚禮的教堂，這次十一週年紀念日，則把雙方家長還有好朋友一起邀到澳洲，除了見證周董踏上澳網球場，也一起見證兩人婚姻之路走得幸福的最好結果。
