周杰倫昆凌看網球！場邊1互動甜炸陸網：完全是生理性喜歡

昆凌和周杰倫的甜蜜舉動被直擊，引起大陸網民的熱烈討論。（圖／翻攝微博）

亞洲天王周杰倫和昆凌結婚11年之久，老夫老妻公開曬愛，經常成為網友熱門話題。日前，網路上瘋傳一段夫妻倆坐在澳網場邊看球的畫面，結果僅是一個簡單小互動，竟讓大陸網友們心臟暴擊，直呼「現在嗑不算太晚！」

大陸娛樂自媒體「娛樂有飯」19日在微博公開一段周杰倫和昆凌坐在觀眾席看球的影片，直呼：「現在嗑到周杰倫和昆凌還不算晚...兩個人的小動作太甜了，這完全是生理性喜歡」。

只見昆凌先是摸摸周杰倫的大腿內側，還用大拇指挑逗一番。周杰倫意識到後，頭立刻撇向愛妻，點點頭後也將手疊在上面，輕拍示意，昆凌則是面帶微笑地看著老公。一陣對談後，昆凌就像小女孩一樣，兩隻手放在老公大腿上搓來搓去，夫妻倆相視而笑。

影片曝光後，立刻在微博造成瘋傳，「昆凌是我最羨慕的女人」、「嗚嗚嗚好甜」、「他倆應該不是演的，應該是真愛」。但也有人表示，「喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，甚麼生理性喜歡心理性喜歡想想也是醉了」、「周杰倫不會來開通微博的，你就死了這條心吧」、「服了，這點小動作都能想到這麼多」、「真是服了，你總是盯著杰倫一舉一動，他也不會來開通微博，人家老夫老妻的日常甜蜜互動罷了」。

