周杰倫昔被「頑疾」纏身！病友曝不復發「1關鍵」

「華語流行天王」周杰倫近日證實將參加2026年澳洲網球公開賽特別增設的「1分大滿貫（One Point Slam）」，此賽事採用 「一球定勝負」 的快節奏淘汰制度，每場只打一球，勝者直接晉級、敗者將立即淘汰。周杰倫更霸氣宣告，若奪下百萬澳幣（約台幣2120萬），獎金將全數捐出做公益。不過，考量到周杰倫過去曾受僵直性脊椎炎困擾，部分網友也對他此參與澳網賽事表達關切。





周杰倫將參加2026年澳洲網球公開賽特別增設的「1分大滿貫」比賽。（圖／翻攝自IG ＠jaychou）

過去周杰倫曾公開表示自己在18歲左右確診僵直性脊椎炎，這是一種遺傳性的自體免疫疾病，周杰倫在受訪時曾描述，發作時脊椎會非常僵硬、劇痛，「甚至連從床上下來、翻身都很困難」。在周杰倫確定參加澳網的消息曝光後，有同樣患有僵直性脊椎炎的網友，也在Threads上發文關切：「哥們僵直性脊椎炎哪治的？」好奇他如何脫離病痛，重返正常生活，甚至能挑戰高強度的網球賽事。

周杰倫平時維持良好的運動習慣。（圖／翻攝自IG ＠jaychou）

對此，有許多同為患者的網友分享自己戰勝病痛的關鍵「就是運動」，網友表示：「病友經過，游泳！我20幾歲每天凌晨下背痛醒坐著睡覺，每天游泳游了兩年，搭配藥物治療，到現在20幾年不再復發。」、「同為生病的病友表示，只要是在穩定控制期間，沒有發病疼痛，跟正常人沒有不一樣…有規律的運動，也能穩定病情」、「僵直性脊椎炎好發於20-40歲，他已經超過40了」、「13歲就發作…但50歲開始上瑜珈，現在幾乎不發作」。





