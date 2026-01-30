周杰倫暫時吃不到了 淡水50年老店歇業 粉專鬧雙包

淡水知名的美食小吃店「文化阿給」，是藝人周杰倫的愛店，不料業者今（30）日公告，因為要分家的關係，目前庫存賣完後將暫時歇業，等新店面開起來再另行公告，臉書上已出現2個不同的「文化阿給」粉絲專頁，引起討論。

淡水真理街的美食小吃店「文化阿給」，菜單就只有阿給、魚丸湯及包子，但就是這3樣簡單的小吃，成功吸引不少饕客上門，同時也是附近學生喜愛的點心，藝人周杰倫過去在淡水念書時也愛上這味，店家有張貼周杰倫的照片，讓不少粉絲會特地來朝聖「周杰倫套餐」。

廣告 廣告

業者今日在臉書、IG表示，因為家庭因素即將分家，目前的庫存預計還可以賣1至2周，賣完後將歇業一段時間，未來會另尋地點重新開業服務客人，等細節確認後會再另行公布，「這五十年的陪伴感激不盡，我們會再見的」。

消息曝光後火速引起網友討論，不少人驚呼「這家很好吃耶，真可惜」、「名店分家感覺是沒辦法的事情」、「這間生意超好欸，怎麼搞成這樣」、「不知道新店面味道會不會變」、「以後去淡水沒好吃的阿給吃了」、「這間缺點就是根本沒地方停車，希望新店面可以規劃一下」、「看來是後代喬不攏，很尷尬」、「本淡江學生畢業每年都會回去吃阿給，好可惜」、「這不就是周杰倫喜歡那家嗎？前兩年開演唱會還有提到，沒想到會關店」。

更多中時新聞網報導

16億獎勵 春節醫院開診率破7成

《Kpop獵魔女團》風靡全球 神曲奪冠軍

FEniX三帥入伍 夏浦洋膝傷動手術