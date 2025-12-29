周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬

【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享近況。昨（28日）他在IG曬出幾張帥照，結果被發現牛仔褲要價新台幣600萬，引發討論話題。

周杰倫曬帥照，被發現牛仔褲價格不斐。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫昨天在IG發文，寫下：「聖誕的顏色，叫做快樂，期待2026的此刻……Christmas colors are called happiness, embracing the arrival of 2026」，並附上3張照片，可以看到他戴了一頂黑色帽子，身穿黑色衣服和外套，下半身則是星星圖案的牛仔褲。



貼文曝光後，掀起網友熱議，「太帥了吧」、「帥的人穿什麼都好看！」、「哥笑起來太迷人了」、「哥你帥的太權威了！」、「年輕了至少20歲」，另外也有不少人注意到牛仔褲，「哥你這條牛仔褲好好看」、「褲子非常兇狠」、「5、600萬的褲子很好看」、「這牛仔褲有潮欸」。

周杰倫的牛仔褲是「Chrome Hearts Canes Exclusive Diamond Crosses Sliver JEANS」。（圖／翻攝自周杰倫IG）

據了解，周杰倫所穿的牛仔褲為「Chrome Hearts Canes Exclusive Diamond Crosses Sliver JEANS」，是好萊塢奢侈品牌克羅心的限量牛仔褲，定價20萬美元，約628萬新台幣。



有網友就在PTT八卦板發文，好奇「周董買這麼貴的牛仔褲會破產嗎？」引發熱烈討論，「就錢多到不知道怎麼花，有錢人的煩惱」、「杰倫失去了一切，只剩一條牛仔褲了」、「幫有錢人擔心他的花費真的滿有趣的」、「人家花600，如同我們花600」、「他真的錢太多無誤」、「錢太多隨便花，對周董來說小錢啦」。

