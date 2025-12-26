周杰倫曬照放閃昆凌 背後「畢卡索名畫」身價曝光掀熱議

（娛樂中心／綜合報導）周杰倫近日再度在社群掀起話題。24日他在Instagram曬出與愛妻昆凌的甜蜜合照，本來只是平安夜放閃，沒想到吸引粉絲狂刷留言的，竟是兩人身旁牆上掛著的一幅畫——被眼尖網友認出，是畢卡索的真跡《聖誕老人》，曾在拍賣會上以約13萬7500美元、折合新台幣約450萬元成交，身價驚人。

畫面中，周杰倫身穿粉紅、藍色拼接針織外套，雙手摟著一身黑白配色的昆凌，夫妻倆依偎在華麗聖誕樹旁，對鏡頭露出微笑，濃濃節慶氛圍撲面而來。許多粉絲一開始被這波高甜放閃圈粉，接著目光紛紛轉向背景——那幅線條童趣、色彩繽紛的聖誕老人畫作。

周杰倫也特地在貼文說明這幅作品的來頭，以中英文寫下：「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公。五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界。（On Christmas Eve, Picasso painted Santa Claus, and flowers in every color made blessings bloom across the world）」藉由大師畫作替粉絲送上聖誕祝福。

據藝術資料記載，這幅《聖誕老人》創作於1959年12月24日，是畢卡索在平安夜以彩色蠟筆在紙上完成的作品，畫中聖誕老人手捧花束，線條簡單卻極具童趣。畫作左上方可見畢卡索親筆簽名與日期，並題上法文「pour Gilberte et Serge」（給Gilberte和Serge），是他送給坎城Galerie 65畫廊老闆Gilberte Duclaud與Serge Chauby的聖誕禮物，被視為一件十分私密又應景的作品。

這幅畫曾於2018年底在佳士得拍賣會上釋出，最終以13萬7500美元成交，依當時匯率折合約新台幣440萬至450萬元、約56萬令吉，對多數人而言走進拍賣會只能「遠觀」，如今卻成了周董家中客廳的一角，也再度印證他「藝術收藏家」的身分。

事實上，周杰倫對藝術情有獨鍾早非秘密，他過去就曾在社群分享與畢卡索《持劍的火槍手》等名作的合照，也與拍賣公司合作策畫專場拍賣，把自己喜愛的畫作與大眾分享。他在音樂作品中也多次向藝術大師致敬，例如〈最偉大的作品〉MV便以「流動博物館」概念，把馬格利特、常玉、莫內、梵谷等經典畫作意象融入視覺與歌詞。

