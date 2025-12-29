周杰倫曬「坐地帥照」 網見「1亮點」驚：600多萬！
娛樂中心／江姿儀報導
亞洲天王周杰倫與愛妻昆凌瑜結婚10年，兩人育有1子2女，不時在社群分享家庭生活，幸福美滿羨煞不少人。24日平安夜他才剛發文歡慶聖誕節，曬照同框老婆放閃，收藏的畢卡索昂貴名畫意外成為焦點，該篇貼文超過38萬人按讚。昨（28日）他再更新個人IG，PO出帥照，沒想到酷潮穿搭「1亮點」被翻出，引發熱議。
周杰倫（左圖、右圖左）平安夜摟愛妻昆凌（右圖右）放閃，牆上440萬元的畢卡索名畫意外成為焦點。（圖／翻攝自IG＠jaychou）
2025年進入最後倒數，週四將邁向新的一年，周杰倫昨（28日）在IG發文，表示「聖誕的顏色，叫作快樂，期待2026的此刻……Christmas colors are called happiness,embracing the arrival of 2026」，還分享3張自己的帥照，不到一天就吸引9.5萬人朝聖。只見他頭戴黑色鴨舌帽，身穿黑色外套，下身搭配淺藍牛仔褲，街頭風穿搭低調簡約又不失酷帥，46歲仍魅力不減。首張他還露出淺淺微笑，瞬間擄獲粉絲芳心「超帥的啦！」、「帥的人穿什麼都好看！」、「請問今年是25歲嗎」、「好帥好帥」。
周杰倫曬「坐地帥照」，牛仔褲要價627萬，網友驚呆熱議。（圖／翻攝自IG＠jaychou）
造型曝光，眼尖網友發現周杰倫所穿的牛仔褲竟要價不斐，還是知名奢侈品牌限量款，1件定價20萬美元（約新台幣627萬元），就在PTT發文與鄉民討論。原PO驚呼「牛仔褲竟然要20萬美金？！600萬台幣欸！」，忍不住好奇問「周董買這麼貴的牛仔褲會破產嗎？」，網友留言「就錢多到不知道怎麼花，有錢人的煩惱」、「他這麼有錢，多花一點錢，讓其他的人有收入也很好啊」、「人家花600萬，如同我們花600元」、「有錢人的世界我不懂」、「對他來說就一般人600元那種感覺」、「這個價位對他來講只是零錢吧」、「當你600萬體感是60塊，你也下單的」、「以他的資產大概像我花600塊的感覺」。
原文出處：周杰倫摟妻放閃「牆上名畫440萬」 又曬「坐地帥照」網驚：牛仔褲600多萬！
更多民視新聞報導
樂天女孩一刀剪15年長髮 「整頭爆改」畫面曝光！
正妹店員「手抓菜猛塞嘴」爽嗑再出餐 偷吃片瘋傳惹議！
中共圍台軍演「0人在意」？熱搜竟被「1爭議」霸榜！
其他人也在看
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲生日就出繪本 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 小時前 ・ 3
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前 ・ 19
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 70
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 51
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 59
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 154
「地獄話題」題燒起來！三上悠亞PK李多慧 網友一面倒選擇她
日本前AV女優三上悠亞日前正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊，首度亮相即掀起高度話題。上周末一連兩掌主場賽事登場應援，場邊瞬間湧現大量鏡頭，不少球迷高舉手機捕捉畫面，甚至連主持人張立東以及百萬YouTuber中指通都到場，讓比賽現場一度宛如大型攝影會，不過也有網友提出一個「地獄話題」造成熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 14
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
王ADEN校唱臭臉翻車！孫德榮出面開轟「假大牌」：藝人的滔天大罪
歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。如今演藝圈王牌經紀人孫德榮（孫總）也出手了，他發布影片痛批：「不得不駡的假大牌 王Aden現在也環境已經不如已往！怎可對你的衣食父母（支持愛你的人） 用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 13
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 41
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 9
51歲林志玲大跳啦啦舞！ 合體洋基女孩應援羞喊：裝可愛怎麼好意思
「第一名模」林志玲於今（27）日驚喜現身新竹市立體育館，為「洋基工程籃球隊」的首場主場賽事擔任應援嘉賓。現年51歲的她，不僅展現極致凍齡的狀態，更首度與啦啦隊「洋基女孩」同台大跳啦啦舞，活力四射的表現讓現場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 14
孫淑媚辣成台版Jennie！4字招認保養秘訣 苗可麗體罰翁倩玉嚇到自罵：大逆不道
75歲的國寶級金馬影后翁倩玉相隔47年演出台片《陽光女子合唱團》，28日與陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等主要演員出席首映。翁倩玉因在片中演女受刑人，被飾演戒護科科長的苗可麗要求交互蹲跳50下，苗可麗驚呼自己真的是「大逆不道」。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 2
專訪／郭書瑤用交友軟體被檢舉！信義區遇帥潮弟弟 被要IG下秒尷尬了
郭書瑤（瑤瑤）近日為影集《何百芮的地獄戀曲》（原名《何百芮的地獄毒白》）第二季宣傳接受《三立新聞網》專訪，談到感情與生活狀態時毫不避諱，自曝已單身七年，更分享出國旅遊時一度嘗試交友軟體，被誤會盜用照片，甚至遭到舉報封鎖，讓她哭笑不得。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8
福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光
37歲的日本前桌球天后福原愛自從與江宏傑離婚後，私生活動向一直是媒體關注焦點。近日她接受日媒專訪，親口證實已於2025年初夏與當初被傳出不倫戀的「橫濱男」A先生正式入籍結婚，且腹中已懷有第三胎！福原愛回憶，發現懷孕的過程相當戲劇化：當時她正與家人在溫泉旅行，一向熱愛泡湯的她，竟然對空氣中的「硫磺味」感到異常噁心反胃，這才察覺身體有異，檢驗後確認喜迎新生命。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 3