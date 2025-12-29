周杰倫曬「坐地帥照」 網見「1亮點」驚：600多萬！

娛樂中心／江姿儀報導



亞洲天王周杰倫與愛妻昆凌瑜結婚10年，兩人育有1子2女，不時在社群分享家庭生活，幸福美滿羨煞不少人。24日平安夜他才剛發文歡慶聖誕節，曬照同框老婆放閃，收藏的畢卡索昂貴名畫意外成為焦點，該篇貼文超過38萬人按讚。昨（28日）他再更新個人IG，PO出帥照，沒想到酷潮穿搭「1亮點」被翻出，引發熱議。





2025年進入最後倒數，週四將邁向新的一年，周杰倫昨（28日）在IG發文，表示「聖誕的顏色，叫作快樂，期待2026的此刻……Christmas colors are called happiness,embracing the arrival of 2026」，還分享3張自己的帥照，不到一天就吸引9.5萬人朝聖。只見他頭戴黑色鴨舌帽，身穿黑色外套，下身搭配淺藍牛仔褲，街頭風穿搭低調簡約又不失酷帥，46歲仍魅力不減。首張他還露出淺淺微笑，瞬間擄獲粉絲芳心「超帥的啦！」、「帥的人穿什麼都好看！」、「請問今年是25歲嗎」、「好帥好帥」。

造型曝光，眼尖網友發現周杰倫所穿的牛仔褲竟要價不斐，還是知名奢侈品牌限量款，1件定價20萬美元（約新台幣627萬元），就在PTT發文與鄉民討論。原PO驚呼「牛仔褲竟然要20萬美金？！600萬台幣欸！」，忍不住好奇問「周董買這麼貴的牛仔褲會破產嗎？」，網友留言「就錢多到不知道怎麼花，有錢人的煩惱」、「他這麼有錢，多花一點錢，讓其他的人有收入也很好啊」、「人家花600萬，如同我們花600元」、「有錢人的世界我不懂」、「對他來說就一般人600元那種感覺」、「這個價位對他來講只是零錢吧」、「當你600萬體感是60塊，你也下單的」、「以他的資產大概像我花600塊的感覺」。













