周杰倫概念股漲爆了 入股GD公司不夠看！還跨界賣這產品 股價連日狂噴

周杰倫曬出與GD的合照！「周杰倫概念股」巨星傳奇近日動作頻頻，不僅入股G-Dragon公司，更跨足科技業，帶動股價連日飆漲。巨星傳奇宣布將銷售5000台四足機器人，合約總價破億，象徵公司從娛樂IP正式跨入高科技領域。（圖／翻攝自IG）

「周董概念股」巨星傳奇（06683.HK）殺瘋了！才剛宣布豪砸2.4億元，入股韓國天王G-Dragon（GD）經紀公司，引爆股價單日狂噴14%，再度丟出震撼彈，宣布將向雲工場（02512.HK）銷售5000台高科技的「四足機器人」，合約總價超過1億元人民幣（約新台幣4.5億），消息一出，兩間公司股價再度聯手飆漲近6%，連續兩日的驚天操作，讓市場看傻眼。

不只搞娛樂！ 跨界科技賣機器人再賺一億

巨星傳奇今日早盤公告，旗下全資附屬公司「巨星文創」已和香港上市公司「雲工場」簽訂銷售合約，將向對方銷售高達5000台的四足機器人，合約總金額突破1億元人民幣。這筆驚人的訂單，不僅是巨星傳奇在11月3日簽署首批銷售訂單後的又一重大斬獲，更直接引爆資本市場熱情，巨星傳奇與雲工場盤中股價雙雙應聲大漲，漲幅一度逼近6%，展現市場對其「IP賦能」跨界到高科技領域的強烈認可。據悉，該款機器人預計在今年完成所有測試，明年初即可投入量產。

砸2.4億結盟GD！ 亞洲天王夢幻聯動

就在賣機器人的消息曝光前一天，巨星傳奇才剛完成一項轟動亞洲娛樂圈的重磅投資。由周杰倫母親葉惠美、金牌經紀人楊峻榮等人創辦的巨星傳奇，宣布將斥資800萬美元（約新台幣2.4億元），透過產業基金認購G-Dragon所屬經紀公司「Galaxy Corporation」不超過7％的股份。此舉被視為華語流行天王與韓流天王的世紀結盟，消息公布後，巨星傳奇港股當日直接飆升超過14%，市值暴增。Galaxy Corporation旗下不僅有GD，更網羅了《Running Man》主持人金鍾國，以及憑《寄生上流》聞名的韓國影帝宋康昊，實力極其雄厚。

IP帝國版圖擴張 從周邊賣到機器狗

巨星傳奇雖未由周杰倫親自經營，但其核心業務始終圍繞著周董的強大IP，從最初的防彈咖啡、魔胴咖啡，到如今的演唱會、周邊商品，堪稱最懂IP變現的娛樂巨頭。如今，公司的佈局顯然已不滿足於此。透過入股GD公司，未來將與韓流巨星在展覽、演唱會、藝人IP開發等多方面進行深度合作，意圖打造一個橫跨華語與韓國的巨大娛樂IP帝國。而銷售高科技機器人的舉動，更被視為其將「IP賦能」的成功經驗，複製到全新科技領域的野心宣告，從賣明星周邊，一路賣到高單價的「機器狗」，其商業版圖的擴張速度令人咋舌。

