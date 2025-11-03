「周杰倫概念股」 巨星傳奇認購GD公司股份

周杰倫媽媽葉惠美（左）創辦的巨星傳奇集團，正式入股GD的經紀公司Galaxy Corporation。（資料照片）

由周杰倫媽媽葉惠美、公司老闆楊峻榮等人投資創辦巨星傳奇集團，近日宣布砸800萬美元（約2.4億新台幣），入股權志龍（GD）所屬的經紀公司Galaxy Corporation，透過產業基金認購不超過7％的股份，消息公布後，巨星傳奇隨即在港股飆升逾14％，未來的合作模式成為娛樂圈焦點。

Galaxy Corporation是韓國經紀公司，旗下管理多位知名藝人，除了GD，還有知名韓綜 《Running Man》主持人金鍾國，以及主演電影《寄生上流》的韓國影帝宋康昊，同時Galaxy擁有內容製作工作室，曾製作Netflix播出的實境競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》。

周杰倫雖未參與「巨星傳奇」經營，但公司業務主要圍繞於周杰倫身上，因此被稱為「周杰倫概念股」，這次強強聯手，巨星傳奇表示，投資預期將為集團與Galaxy及其旗下藝人帶來多方面的協同效益，集團目前正與Galaxy就策略性合作的細節進行深入討論，合作範疇包括但不限於與Galaxy藝人合作舉辦展覽、演唱會、藝人IP及相關周邊開發等。

GD上周末甫唱完台北大巨蛋演唱會，有不少粉絲期待在會場看見周杰倫身影，但周杰倫人在澳洲，無緣見兩大天王同框。另GD在2日演出結束後，直奔台北市的韓式燒肉店「金豬食堂」慶功，現場擠滿千人圍觀，GD的圈內好友韓星李洙赫也隨行一同用餐，兩人3日一同搭乘專機離台。