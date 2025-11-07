周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽，笑翻網友們。
周杰倫在社群上貼出一張自拍照，寫著「多了些時間，多了些皺紋，多了些回憶，多了些陪伴，也多了些依靠。出道25週年，這個值得慶祝的日子，謝謝一路以來的歌迷朋友，我還是我」，接著搞笑說自己還是「那個好勝的我、那個幼稚的我、那個唉呦不錯、這個屌的我。」
沒想到老婆昆凌在下面留言寫著，「你忘了寫，話也變多了些」，可愛的吐槽，讓網友笑翻。周杰倫確實是從以前的「省話一哥」，到後來慢慢打開心房，甚至開了一個節目叫《周遊記》，對粉絲來說都是意外驚喜。
