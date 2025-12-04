周杰倫深V曬胸肌炸毛 親揭好消息：明年3、4月

天王周杰倫現身時尚品牌活動。（圖／東森娛樂）





天王周杰倫在結束《嘉年華》世界巡迴演唱會後，全新投入新專輯製作。今（4）日他出席時尚品牌活動，以帥氣深V西裝現身，裡面沒穿給足粉絲福利，現場也聚集大批歌迷目睹偶像風采，至於敲碗已久的新專輯，他也正式宣布了。

周杰倫今天穿著灰色V領西裝性感出席活動，除了結實的胸肌外，就連胸毛也若隱若現，被問到穿搭他則笑說，「我覺得這件外套蠻獨特的，其實如果比較害羞的朋友，裡面可以加一個黑色的T-shirt，但是因為我看走秀的Model他是裡面沒有穿的，所以我也只好沒有穿。」

另外，周杰倫也提到送給歌迷的禮物就是「新專輯」，原本預計今年暑假發，但後來延期，現在演唱會已經告一個段落，有時間好好配唱，「我覺得新專輯明年一定要出來，大概3、4月。」至於演唱會，他則笑說「再等等」。



