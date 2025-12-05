周杰倫深V秀胸毛！宣布新專輯明年春天發行

12月4日晚間，DIOR在台北101旗艦店舉辦歲末節慶酒會，全球代言人周杰倫、台灣品牌大使陳庭妮、新生代女星林奕嵐與國際小提琴家陳銳共同出席。

周杰倫穿著灰色劍領西裝外套直接亮相，深V設計讓胸肌與胸毛清晰可見，瞬間引爆現場氣氛。

面對大膽穿搭，周杰倫表示這件外套相當獨特，比較害羞的朋友可以內搭黑色T恤，但他看走秀模特兒裡面沒有穿，因此決定比照辦理。

他提到成為DIOR全球代言人後，曾在拍攝周遊記期間造訪巴黎蒙田大道30號總店，留下深刻印象。

關於歌迷最關心的新專輯進度，周杰倫正式宣布將於明年3至4月發行。他表示結束嘉年華世界巡迴演唱會後，現在有時間專心配唱，這張新專輯將是送給歌迷的新年禮物。至於何時再辦演唱會，他則笑稱要再晚一點。

