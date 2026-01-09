周杰倫演唱會爆黃牛亂象！粉絲沒轉賣卻遭誤傷檢舉 文化局回應了

周杰倫巡迴演唱會衍生大量黃牛亂象。 圖：取自周杰倫IG

[Newtalk新聞] 周杰倫2024年12月在台北大巨蛋舉辦演唱會，掀起全台歌迷搶票熱潮，也衍生大量黃牛亂象。近期卻有民眾反映，自己明明是合法購票入場，卻突然收到台北市政府文化局公文，指其涉嫌黃牛行為，讓當事人相當錯愕，也引發網友熱議。

近日一名網友在社群平台Threads發文表示，自己於2024年成功購票觀賞周杰倫演唱會，日前卻收到文化局來函，內容指出有人檢舉他將門票以新台幣1萬元高價轉售。該名網友直呼「我等這張票等了20年，怎麼可能賣」，並詢問是否有人遇到相同情況。

貼文曝光後，引來不少苦主分享經驗，有人推測可能是詐騙集團盜用票券截圖行騙，導致被害人憤而檢舉；也有人指出，可能是先前票券曾被他人取得截圖卻未完成付款，後續截圖流入二手平台販售，導致實際購票者被誤認為賣家。

對此，台北市政府文化局回應，相關案件為民眾透過文化部「黃牛票檢舉專區」提出檢舉，依規定須附上票券資訊來源，如二手票券平台、社群網站等相關證據。由於「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」涉及的黃牛檢舉案件數量龐大，文化局受理後，必須逐案向相關機關調閱資料，釐清票券購買人及相關人員身分。若民眾收到公文，僅代表案件仍在調查階段，並非已認定違法。若未從事黃牛行為，可依公文說明提出書面陳述意見，並檢附相關佐證資料供查核。

原發文者後續更新表示，致電文化部詢問後得知，確實有不少民眾因演唱會受騙，若未轉售門票，可檢附自用證明。他也慶幸仍保留票根與觀演照片，已依規定提出說明，但坦言不清楚調查將持續多久。

