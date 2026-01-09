周杰倫演唱會黃牛爆多！粉絲沒賣票也遭檢舉 北市府發聲了

周杰倫2024年12月在台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自臉書＠JVRMusicOfficial）

天王周杰倫2024年12月創下首位在台北大巨蛋舉辦演唱會紀錄，掀起全台歌迷搶票潮，同時也出現大量黃牛亂象。而近日有一名網友表示，突然收到台北市政府文化局來函，指出自己遭檢舉黃牛行為，讓他不禁懷疑個資被盜用，感到相當傻眼。對此，文化局說明，由於該演唱會涉及黃牛檢舉案件數量眾多，受理後須逐案進行查證，「案件仍在調查階段，若民眾未從事黃牛行為，可依公文說明提出相關佐證資料」。

一名網友近日在社群平台Threads發文指出，自己於2024年購票觀看周杰倫演唱會，日前卻突然收到文化局公文，指其遭檢舉將2024年12月5日的門票，以1萬元高價出售。該名網友直呼：「真是見鬼了，我等這張票等了20年，怎麼可能賣」，因此發文詢問是否有其他人遭遇相同情況。

對此，有經驗的網友紛紛回應表示，「有人拿你的票照片去騙其他人，查出來圖片源頭在你這，去說明就好了」、「盲猜票之前有被買過，但前擁有者沒有付款，拿截圖在社團高價賣，後來票券釋出後被我買到」、「詐騙集團用你的位子去詐騙，被騙的人不爽檢舉你」。

文化局稍早發聲說明，該案件是民眾透過文化部「黃牛票檢舉專區」提出檢舉，案件成立須檢附獲得藝文表演票券資訊的來源，像是二手票券平台、社群網站等、藝文表演票券相關資訊。

文化局進一步表示，由於「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」涉及的黃牛檢舉案件數量龐大，文化局受理後，須就每一件檢舉案件進行個別查證，包括向售票平台、民政局、電信公司等相關單位調查票券購買人及相關人員的資料，以釐清事實。

文化局提醒，民眾若收到相關公文，表示案件仍在調查階段，若未從事黃牛行為，可依公文說明提出書面陳述意見，並檢附相關佐證資料供查核。另若發現個人資料疑似遭他人冒用或非法使用，也可向警察機關報案，以維護自身權益。

