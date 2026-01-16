周杰倫澳網「遭ACE球打敗」 昆凌感性告白：你已是贏家！暖哭網

娛樂中心／李紹宏報導

華語樂壇天王「周董」周杰倫近來跨界展現對網球的熱愛，日前他受邀參加澳洲網球公開賽的新興賽制「1分大滿貫」（One Point Challenge）。儘管周董在場上最終不敵對手維奇（Donna Vekić）的一記強力ACE球，抱憾止步，但場邊最強大的後盾，妻子昆凌，全程溫馨陪伴並記錄下這難忘的一刻。

周杰倫（右）跨界參加澳網，最終仍遭對手維奇以ACE球打敗。（圖／翻攝自IG @hannah_quinlivan）

昆凌透露，為了這場賽事，周董私下甚至找來好友加緊特訓，認真程度百分百。比賽當天，昆凌帶著兒子Romeo現身場邊，母子倆齊聲為周董吶喊助威。

雖然最終周杰倫沒有晉級，但昆凌展現高EQ與溫暖力量，她隔空對老公喊話「你真的很棒！」

有趣的是，昆凌更笑稱自己解鎖了新身分，成了「網球運動員阿Chou」的專屬「站姐」。她感性表示，過去在同一個場地是看著周杰倫在舞台上發光發熱的演唱會，而這一次，她選擇用鏡頭記錄下老公以運動員身分勇於挑戰自我的初體驗。

昆凌更在IG上以一句「當你踏上舞台面對挑戰的那一刻，你已經是贏家了」，力挺老公的運動家精神。

