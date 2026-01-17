周杰倫澳網出局被虧「Jay不到Chou」 請益盧彥勳被補刀：應該先練猜拳



華語流行天王周杰倫14日以素人球員身分參加澳網「一分大滿貫」表演賽，未料首輪比賽見對手發球卻站著沒動遭秒殺出局，根據今天（17日）流出一段影片，他為了雪恥，特地請教前國手盧彥勳，認真問要如何改進，盧笑說「你應該先練猜拳」，只要猜贏了就可以發球，當然也就順利碰到球。

由於周杰倫並非職業選手，打網球的時間也不長，賽前還特地打預防針，降低粉絲的期待值，還說自己「很有可能不到一分鐘就結束了」，但他希望自己能獲得先發球的機會，「這樣至少有摸球的機會！」

廣告 廣告

結果開賽時，周杰倫面對24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic）的發球，竟站在底線完全沒有反應，不到三秒就被對方以一記ACE球得分，慘遭淘汰。網友拿其英文名「Jay Chou」開謔，說他是「Jay不到Chou（接不到球）」，還有網友拿他的歌「怎麼沒有給一首歌的時間」，他自己也大方坦承技不如人。

今天一段影片曝光周杰倫其實不在意能否晉級，卻對「沒有碰到球」耿耿於懷，他找了前國手盧彥勳復盤比賽，他問盧應該先練什麼？盧笑答：「我覺得第一個項目，猜拳！」周杰倫秒懂，懊惱當天猜拳輸給對方，拿不到發球權。

盧彥勳後來認真指導周杰倫，表示其對手是左撇子，發球習慣性帶側旋，周杰倫當時的站位正確，卻因為右側有巨大空檔，才被對手打得措手不及。周杰倫在練習過後，認真說：「真的要好好練一下，下次要碰到球！」（責任編輯：殷偵維）

（熱門點閱：周杰倫澳網籤表國籍是「中國」 首輪站著不動遭秒殺淘汰）

更多上報報導

宜蘭「世界蟑螂特展」看會飛的小強 網友問：能帶拖鞋去嗎？

快訊／主播林宸佑涉共諜案遭收押 中天電視台、檢方都回應了

國民黨睽違9年終於發年終獎金了 李乾龍證實給現金而非禮券