周杰倫澳網出賽國籍竟是「中國」 台英混血好手葛藍喬安娜是「中華台北」





華語流行天王「周董」周杰倫登上網球年度四大滿貫之一的澳網，以「素人球員」身分參加創新賽制「一分大滿貫」，比賽將於台灣時間今（14日）下午4點半開打，根據澳網官方公布最新籤表，周杰倫首輪抽中對上一名24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），然而周杰倫括弧後面的國籍卻是代表中國的「CHN」，而非代表中華台北的「TPE」，引起網友熱議。

周杰倫登上澳網「一分大滿貫」比賽，但是籤表上代表國籍卻是中國。（取自澳網官方）

「一球大滿貫」參賽選手都列有代表國家的會籍，參加球星包括西班牙球王阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）與義大利辛納（Jannik Sinner），前波蘭球后史薇亞蒂（Iga Swiatek），美國女將高芙（Coco Gauff）等，星光相當耀眼，代表台灣參賽的台英混血女將葛藍喬安娜（Joanna Garland ）也明確地以「TPE」標示，周杰倫卻是「CHN」，引發關注。

針對這場趣味賽事，周杰倫先前曾先打預防針，提醒粉絲別為了他特地遠道而來加油，笑說這是一分定勝負的賽制，「很有可能不到一分鐘就結束了」，因此不用特地搭飛機前往，不過若是當地的朋友想來現場支持，當然非常歡迎，更喊話如果最後真的僥倖奪勝要捐出高昂獎金作公益，「那一百萬美元（約新台幣3162萬元）我就全部捐出去。」（責任編輯：卓琦）