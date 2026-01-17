周杰倫澳網初登場遭秒殺！大咖教練曝光 直批「致命關鍵」戳痛點
記者陳宣如／綜合報導
近年持續投入網球訓練的天王周杰倫（周董），近日受邀登上澳洲網球公開賽舞台，以球員身分參與全新趣味賽事「1分大滿貫」，也成為首位參與澳網賽事的華語歌手。這場跨界亮相話題性十足，卻在極短時間內畫下句點——周杰倫於首輪尚未完成回擊，便遭對手維奇以一記ACE球直接結束戰局，留下令人莞爾的畫面。賽後，他於昨（16）日透過社群平台分享賽後畫面，與教練盧彥勳的檢討互動意外成為焦點，其中一句直指比賽關鍵的回應，被不少網友形容為「戳中痛點」，引發熱烈討論。
從周杰倫分享的影片中可見，他在賽後與教練盧彥勳及好友柯有倫一同回顧比賽過程。畫面中，周杰倫主動表示：「昨天過後我應該好好的，好好的練一下。」並進一步詢問盧彥勳接下來應加強的重點。
對此，盧彥勳先以輕鬆語氣回應：「我覺得第一個項目，猜拳要先練習。」該句話也被網友點出，正好呼應周杰倫賽前猜拳落敗的小插曲。隨後，盧彥勳回到專業層面，針對周杰倫當天的場上站位提出修正建議，並與其討論實際應對方式。
周杰倫面對比賽結果則展現輕鬆態度，透過影片與貼文記錄整段經過，也讓部分粉絲認為他是以樂觀、自嘲方式面對這次挑戰。相關畫面曝光後，吸引大量網友留言討論，不少人對他站上澳網球場的嘗試表示欣賞。
除了賽事本身，周杰倫的家人也透過社群平台表達支持。其妻昆凌分享貼文寫道：「勇敢做這件事情的你，是孩子們最好的榜樣。」她也提到，未來孩子或許會遇到更強大的對手與更艱難的挑戰，但父親勇敢踏上球場的背影，將成為孩子心中最堅定的力量，鼓勵他們只要心中保持熱情，就能勇敢上場。貼文流露出滿滿鼓勵與愛意，曝光後迅速引起關注，許多網友紛紛直呼被這番話感動。
