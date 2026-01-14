周杰倫澳網初登場 一記Ace遭淘汰「如他所料」自嘲破表

周杰倫參加澳網「一分大滿貫」表演賽，首輪遭遇澳洲業餘好手Petar Jovic，開賽即吞Ace球落敗。（圖／達志／路透社）

天王周杰倫於今（14）日受邀參加澳洲網球公開賽「一分大滿貫」表演賽，成為首位登上澳網球場的華人歌手。雖然在首輪賽事中即遭淘汰，但他的親民舉動與風趣態度，仍為現場觀眾留下深刻印象。周杰倫事後也在社群平台發聲表示：「連球都沒碰到。」並搭配一張哭笑不得的貼圖。

賽後周杰倫在IG限動發文自嘲「果然被我料到，連球都沒碰到」，展現幽默態度。（圖／翻攝自周杰倫IG）

根據《路透社》與周杰倫在社群平台發聲內容指出，首次踏上中央球場，周杰倫甫一登場就引來全場熱烈歡呼。他帥氣摘下墨鏡時，意外讓一名幸運粉絲接獲此墨鏡，引起一陣騷動。比賽結束後，他也如職業選手般為現場觀眾簽名，展現親民一面。

本次賽事採「一分決勝負」規則，由職業與業餘選手混合參賽。周杰倫首輪對上24歲澳洲業餘冠軍Petar Jovic。賽前雙方以猜拳決定發球權，結果Jovic猜拳獲勝並擁有發球優勢。一發球便送出Ace球，周杰倫來不及揮拍，連球都沒碰到即遭淘汰，無緣與俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）交手，而他也展現運動家精神，為對手鼓掌、比讚並主動擁抱對方，獲得球迷一致好評。

賽後不久，周杰倫也透過限時動態幽默表示：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的，就是幫大家簽名了。」他同時搭配上一張哭笑不得的貼圖，自嘲意味十足。此外，周杰倫在賽前被捕捉到與西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）熱絡交談，並興奮地展示自己的參賽證。

另外，澳網官方媒體稱他為「台灣歌手、作曲家、演員」，然而，其比賽籤表上卻被標註為「CHN（中國）」，與同樣參賽的台灣選手葛藍喬安娜使用的「TPE」不同，引發部分網友議論。

本屆「一分大滿貫」為2025年首度設立的特別賽事，參賽選手包括球王艾卡拉茲、新星辛納、波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國女將高芙（Coco Gauff）與日美混血球后大坂直美等頂尖選手。冠軍將獲得100萬澳幣（約2114萬台幣）獎金。儘管首戰落敗，但周杰倫展現幽默與氣度，不僅完成夢想，也為球迷帶來無限驚喜。

