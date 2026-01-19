周杰倫澳網國籍標示CHN 所有人都「開不了口」

周杰倫參戰澳網1分大滿貫，首輪就慘遭淘汰，宣傳效果十足，但國籍標示問題，也引發網友熱議。圖／翻攝FB@愛爾達體育家族

吳傳立／退休人士

根據媒體1月14日的報導，周杰倫在「澳網公開賽一分大滿貫」賽程表上，掛的是中國國籍。關於這個事件，網友基於各種立場的各種發言，當然五花八門。

之一。各種言論

那些「（通常會）對於舔中藝人出聲譴責」的網友們，評論內容大致可分為幾派：

一、「我又不是笨蛋」派。比如說「不管藍白還是什麼顏色的網民，總之想要得罪周董粉的人，請自便」。

二、「這件事不值得評論」派。這一派可以往下細分幾種：

其一。「這件事情根本就不重要！」～～從根本否定「參賽者國籍」的意義。

其二。「其實周杰倫也很可能有澳洲國籍，所以實際上他使用什麼國籍，根本不用太在意啦！」～～言下之意似乎是說，當參賽者（可能）具備多國籍的時候，哪怕他出賽掛的國籍是「一心要併吞台灣」的敵國中國國籍，也不需太在乎！

其三。「同場出賽的還有美麗與實力兼具的台灣喬安娜！

我們不要看那個連網球都碰不到的中國周杰倫！不要去看就好了！」

三。「罵了也沒用」派。包括：

其一。「台派沒有評論，是因為周杰倫本來就自稱中國人了。現在只希望他趕快入籍中國，別佔台灣健保名額」～～言下之意似乎是說「他自己承認就好/別用台灣健保就好/別用台灣護照就好/周董趕快放棄中華民國國（台灣？）國籍就好。」。

其二。「大部分的歌手都選擇對不起台灣人、不會得罪中國人。最好的方式就是不要支持他們的音樂！」、「看到自己喜歡的歌手這樣搞，除了退坑脫粉，還能怎麼辦？」～～言下之意似乎是說，「身為台灣人、遇到這種台灣天王，我們也只能認命，最多就是不再支持天王的作品，如此而已」。

四、「要罵也該分程度」派。比如說「多數藝人會被罵，是因為主張統一。周杰倫有公開主張統一嗎？沒有的話，就不要無限上綱！」

有趣的是：新聞見報六個小時後，身為親友口中「政治狂」的我，哪怕我明明追蹤了這麼多的政治粉專帳號，在我自己臉書、在脆的河道上，只看到前桃園市議員王浩宇貼文「澳網一球大滿貫！周杰倫驚傳代表中國出賽」。至於「直接」質疑／批評「周杰倫澳網國籍事件」的網紅、KOL？零！連那些平日看起來最思路清晰、文字最犀利、最敢於發言的，也一樣。

於是，那些本就「反對抵制傾中藝人」、覺得「強調台灣主權是挑釁大陸」的網友，說的自然是「哈哈笑死！青鳥崩潰了！沒人敢出征周董！」、「明明同一場比賽，台灣女選手掛的是『TPE』，周董掛的卻是『CHN』，結果那些平常喜歡大喊『台灣主權』、動不動抵制舔中藝人的人，忽然又集體裝瞎、選擇性失憶，一聲不吭。」

周杰倫國籍遭列為「CHN（中國）」，與台灣另1名女將的「TPE」形成對比。圖／翻攝周杰倫IG、鏡週刊

之二。失語、更失能的集體意識

如果，平日裡你強調捍衛台灣主權，對於「台灣隊伍在國際比賽沒有正常的隊名」、「在國際間沒有被普遍承認的國格」這些事情，你總覺得義憤填膺。

這樣的你～～也就不過是一年多前的事～～當陳傑憲在12強棒球賽決賽中打出決定性的三分砲，繞壘時雙手比著胸前球衣上的空白處。平日在乎台灣主權的你，當時為何熱淚盈眶？

而如今，周杰倫在澳網賽事裡「被冠上」中國國籍，你又為何有這麼多種理由，告訴自己「不該／不必出聲批判」？那些理由真的那麼堅實不虛嗎？

你真的不知道中國的認知作戰，首先就是在「摧毀台灣人的主權意識」嗎？你真的不覺得這種「周杰倫澳網國籍」事件、以及當事人周杰倫（至今為止）的默不做聲，就是中國最喜聞樂見的「認知作戰」的勝利一環嗎？

即便「只是」「澳網官方行政錯誤所導致」。如果台灣國民不集體出聲譴責這種「意外錯誤」，那未來國際賽事的主辦單位為什麼要「尊重台灣主權」？

即便周杰倫「只是」「在不知情下被動誤植國籍」。如果台灣國民不集體出聲譴責這種「事發後／被媒體報導後／全台皆知後仍默不作聲」，那麼未來那些大小傾中網紅為何不能去中國讚頌祖國壯麗河山？那些知名藝人為什麼不能在歡慶「十一國慶」後又在雙十節若無其事？

之三。難以理解的矛盾

賴政府的陸委會努力「打造台階」、「讓台灣藝人赴陸發展時，對於中國統戰的威逼利誘，能夠有拒絕的理由」，結果台灣民眾自己集體拆掉這個台階，讓所有的藝人知道「就算直接大喇喇冠上ＣＨＮ國籍參加國際場合，其實也沒關係；如果有關係也只是因為自己不如周董大咖的原因；快點努力變大咖就是了」。

「反正譴責也沒用。既然自認是中國藝人，就希望周杰倫趕快離開台灣，不要再用健保卡」～～仿佛周杰倫變成了某種超越國格、超越主權的存在，咱們草民賤民只能仰望祈禱周董快快「自行割袍斷義」，其他再無奢求。

那奇怪了！憑什麼合法嫁來的陸配在領取身分證的時候就「理論上應該」政治正確、就應該「向中國大陸申請註銷戶籍並提交證明文件，以符合台灣『單一戶籍』與避免雙重國籍」？

看到黃安以中國人自居、但是永遠不忘回台享用健保，你覺得「無恥！」；蕭敬騰以「被黃河長江滋養」的阿美族自居，你覺得「荒謬！」。

但是，八年前當柯文哲聲勢如日中天的時候，明知道「兩岸一家親，共圓中國夢」是習近平的統戰主旋律，而柯文哲卻隔海唱和，當時的你為何絲毫不以為意？

現如今，看到周杰倫公然頂著中國國籍參加澳網賽事，你又是為了什麼，能夠找出這麼多理由，告訴自己「其實這也沒什麼」、「其實沒有必要批評」？

之四。六子的吶喊

我知道每個人都難免有自己的考量。比如說做生意的人可以「只選一邊的生意做」、可以「少吃一碗飯」，但終究不可能「把自己的飯碗徹底砸爛」。而，質疑周杰倫？在當今的台灣輿論下，確實很可能就等於「砸爛自己的飯碗」；所以難免有所顧忌。

但是，即便是那些匿名的、或是不靠網路流量做生意，並且擁有高流量的網紅、KOL們，明明平日思路清晰、文辭犀利敢言，現在通通一樣悶不做響，請問到底是為什麼？

當筆者自己在社交媒體上貼出了「為何大家不出聲？」的貼文，回應的，是稀稀落落的「那是因為ＯＯＸＸ」、「批評有用嗎？」、「反正不要聽他的音樂就好了」、甚至是「有本事你自己出聲啊！憑什麼綁架別人一起出聲？」......。

我想起了中國神劇《讓子彈飛》裡，直腸子的六子被誣陷「吃兩碗的涼粉，只給一碗的錢」；百口莫辯的六子一刀剖開了自己的肚子，淒厲地對著圍觀鄉民大喊「你們看啊！是不是只有一碗？！是不是只有一碗？！」而眾人一臉不可置信地看著這個瘋子，然後紛紛走避。

「台灣主權在你們眼中到底是什麼？到底是什麼？」在這樣的當下，我彷彿變成了那個在自媒體上自剖的六子，無語地問著筆電螢幕、又無所遁逃於天地。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



