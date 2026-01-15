周杰倫澳網為何「一球都沒打」？本人揭原因認：要練

娛樂中心／李明融報導

亞洲天王周杰倫不僅在音樂領域成就斐然，更跨足影視與體育界等，展現出驚人的斜槓才華，14日首次以球員身分參加澳洲網球公開賽首度推出的「1球決勝大滿貫」，結果面對澳洲業餘球員約維奇（Petar Jovic）一球都沒打就被淘汰，賽後他發文自嘲「果然被我料到，連球都沒碰到。我在場邊能做的就是幫大家簽名了」，他也解釋為何出現一球都沒打的背後原因。

周杰倫賽後發文自嘲，並自嘲表示猜拳可能也要練練。（圖／翻攝自IG ＠jaychou）澳洲網球公開賽今年首度推出創新活動「1分大滿貫」，共有48名選手參賽，包括24位職業巨星、業餘高手以及特邀名人，每場只要率先打到1分的人就獲勝，周杰倫這次是以名人外卡身份參賽，抽中46號籤，首戰對上澳洲業餘球員約維奇，就被對方一記Ace秒殺，但他的親民舉動與風趣態度，在場邊幫大家簽名，仍為現場觀眾留下深刻印象，賽後他也笑稱「果然被我料到，連球都沒碰到。我在場邊能做的就是幫大家簽名了」。

事實上，該比賽雖有兩次發球機會，但需先透過「剪刀石頭布」決定發球權。由於周杰倫猜拳落敗，由約維奇取得發球先機，對方隨即發出一記犀利的對角球得分；周杰倫完全反應不及，球拍尚未揮動比賽便已結束。周杰倫隨後在 Instagram 限時動態無奈表示：「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球」。他先前就曾自嘲「可能連球都碰不到」，沒想到竟一語成讖，意外的比賽結果也成為澳網今年最具話題性的花絮之一。

