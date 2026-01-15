周杰倫澳網為何「一球都沒打」？本人揭原因認：要練
娛樂中心／李明融報導
亞洲天王周杰倫不僅在音樂領域成就斐然，更跨足影視與體育界等，展現出驚人的斜槓才華，14日首次以球員身分參加澳洲網球公開賽首度推出的「1球決勝大滿貫」，結果面對澳洲業餘球員約維奇（Petar Jovic）一球都沒打就被淘汰，賽後他發文自嘲「果然被我料到，連球都沒碰到。我在場邊能做的就是幫大家簽名了」，他也解釋為何出現一球都沒打的背後原因。
周杰倫賽後發文自嘲，並自嘲表示猜拳可能也要練練。（圖／翻攝自IG ＠jaychou）澳洲網球公開賽今年首度推出創新活動「1分大滿貫」，共有48名選手參賽，包括24位職業巨星、業餘高手以及特邀名人，每場只要率先打到1分的人就獲勝，周杰倫這次是以名人外卡身份參賽，抽中46號籤，首戰對上澳洲業餘球員約維奇，就被對方一記Ace秒殺，但他的親民舉動與風趣態度，在場邊幫大家簽名，仍為現場觀眾留下深刻印象，賽後他也笑稱「果然被我料到，連球都沒碰到。我在場邊能做的就是幫大家簽名了」。
周杰倫出賽澳網，成為今年最具話題性的花絮之一。（圖／翻攝自IG ＠jaychou）
事實上，該比賽雖有兩次發球機會，但需先透過「剪刀石頭布」決定發球權。由於周杰倫猜拳落敗，由約維奇取得發球先機，對方隨即發出一記犀利的對角球得分；周杰倫完全反應不及，球拍尚未揮動比賽便已結束。周杰倫隨後在 Instagram 限時動態無奈表示：「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球」。他先前就曾自嘲「可能連球都碰不到」，沒想到竟一語成讖，意外的比賽結果也成為澳網今年最具話題性的花絮之一。
原文出處：周杰倫出賽澳網為何「一球都沒打」就輸？本人揭「關鍵原因」認了：要練
更多民視新聞報導
周杰倫昔被「頑疾」纏身！病友曝不復發「1關鍵」
館長買爆「青提」力挺！突比中指「扯青鳥」飆國罵
直播「徒手攀登台北101」倒數！賈永婕緊張吐心聲
其他人也在看
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 14
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
周杰倫爭戰澳網首輪遭淘汰！ 戴太陽眼鏡帥氣登場全場嗨翻
周杰倫日前宣布將參與澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」賽事，冠軍可以拿到100萬美金，他也放話如果真的全贏將會把獎金全數捐出，但他也謙虛表示，因為賽事進行很快，希望能夠摸到球就好。周杰倫首輪的對手是24歲的業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic）。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 257
天王出戰澳網！周杰倫今下午出賽「一分大滿貫」 可透過2平台轉播收看
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導華語歌壇天王周杰倫宣布，參加今年澳洲網球特別表演賽「一分大滿貫」，並表示若奪冠將把獎金全數捐出。賽事將於台灣時...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
網球》前澳網青少年球王公開發聲 坦承操縱比賽來逃離網球
當意識到便衣警察正在場外等候時，2016年澳網青少男單打冠軍安德森（Oliver Anderson）明白自己東窗事發了。安德森剛在一場ATP挑戰賽第二輪落敗，但真正引起當局關注的是他前一場比賽——一場逆轉的三盤勝利。「任何觀看那場比賽的人都會立刻察覺不對勁，」這位澳洲球員回憶道。2016年1月，安德森在主场觀眾面前贏得澳網青少年男單冠軍，展現其潛力，同屆選手包括未來世界前十的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）和德米納爾（Alex de Minaur）。然而九個月後，這位布里斯本青少年因故意輸掉一盤比賽而遭揭發。十年過去，現年27歲的安德森在經歷「青年危機」後重返職業網壇，仍對深入談論事件細節感到不安。「一切發生得太快。我被接觸、認為可行、做了決定，然後走下球場，就陷入大麻煩了，」他向媒體說。以盯上脆弱受害者聞名的賭博集團，在澳洲特拉拉爾根那場如今惡名昭彰的挑戰賽前聯繫了安德森。墨爾本奪冠後，傷病打亂了他的發展軌跡，手術後數月沒有收入，他認為故意輸掉一盤是解決財務壓力的捷徑。比賽畫面令人咋舌：安德森（當時排名世界第70麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1
周杰倫參加澳網遭淘汰 ！笑「連球都沒碰到」 場邊親切簽名
華語樂壇天王周杰倫昨(14)日參加澳洲網球公開賽，以球員身分挑戰表演賽「一分大滿貫」，對上24歲澳洲陪練員Petar Jovic。怎料，天王因來不及揮拍接球，秒遭淘汰。而他隨後也發文直呼「果然被我料到...華視 ・ 1 小時前 ・ 1
找林書豪陪練！周杰倫要比澳網評價一面倒
[NOWnews今日新聞]周杰倫（JayChou）昨日（12日）正式宣佈將參與年度網球盛事「澳洲網球公開賽（AustralianOpen）」相關表演活動《一球制勝（OnePointSlam）》引發網路...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 4
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 228
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 220
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 27
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 6
誰幫賴瑞隆買單？議員質疑高雄「地下市長」
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果日前出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，高雄市議員白喬茵昨（14）日指出，賴瑞隆用鋪天蓋地的看板和文...今日新聞NOWNEWS ・ 23 分鐘前 ・ 40
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 95
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 219