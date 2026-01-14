周杰倫澳網被列CHN！Cheap酸：ㄓ語警察噤聲

▲雙標？周杰倫澳網被標記CHN「中國籍」Cheap酸「ㄓ語警察」集體噤聲。（圖／Cheap臉書）

[NOWnews今日新聞] 天王周杰倫參加澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」，根據官方公布的抽籤名單，周杰倫名字後面的國籍備標註為CHN即為「中國籍」，引發討論。對此，網紅Cheap在臉書發文開酸，直言「ㄓ語警察罕見噤聲」，掀起討論。

Cheap提到，基隆一間甜點店因使用「青提」一詞，是中國用語，遭網友出征，不僅被嗆抵制，甚至被要求「滾出台灣」，批評聲浪猛烈；但相較之下，周杰倫在國際賽事中被標註為「CHN」中國籍球員，卻沒有引發抗議，讓他忍不住直呼「笑死」。他諷刺，有人一邊高喊「ㄓ語滾出去」，一邊卻使用與中國「普通話」在語法與根源上高度重合的「國語」進行論戰，「用95%像的語言吵架，邏輯不會卡住嗎？」這種選擇性出征，反而凸顯立場很雙標。

廣告 廣告

針對語言爭議，Cheap點出，台灣語言本就充滿外來語的事實，包括「便當」、「甜不辣」來自日語，「沙發」、「幽浮」源自英語，「高麗菜」源於荷蘭語，甚至還有「趴帶」來自西拉雅語。他認為，語言本來就是「優勝劣汰」，只要好用、生動、能精準表達，就會自然被使用，刻意貼標籤、樹立敵人，只會讓社會陷入疲勞的「純潔性競賽」。他強調，語言的本質在於溝通，與其花時間獵巫、出征，不如把心力投入真正值得關注的事情，例如復興台語、客語與原住民語言，才更有實質意義。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

周杰倫澳網初登場！老婆昆凌穿迷你裙、露玉腿現身 甜蜜畫面曝光

周杰倫澳網墨鏡去哪裡？大方送場邊小孩 粉絲羨慕喊：最大贏家

周杰倫澳網輸了！他離場又回球場做這件事 老外也瘋狂：我認識他