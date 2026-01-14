周杰倫澳網被秒殺「呆掉」表情包瘋傳 台灣女將奪亞軍無緣2千萬獎金

周杰倫登上澳網「原地淘汰」掀起熱議。（翻攝自微博）

天王周杰倫登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一球大滿貫」賽事，首輪對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic）。周杰倫猜拳輸掉發球權，約維奇直接Ace球得分，刁鑽的角度讓他完全來不及反應，連墊步揮拍都沒有就直接被淘汰，呆掉的神情被截圖在網路瘋傳，效果十足。

周杰倫出場戴著墨鏡，看起來輕鬆寫意。（路透社）

周杰倫今天出場時戴著墨鏡，耍帥的模樣卻沒有延續太久，約維奇取得發球權後，乾淨俐落的Ace球將天王秒殺，周杰倫甚至還沒揮拍比賽就結束了，「凍結」的畫面讓PTT網友笑翻「好歹動一下，完全沒動」、「完全不留情耶」、「太狠了哈哈，完全沒有陪公子的念頭」。

同樣參加「一球大滿貫」賽事的台灣女將葛藍喬安娜，世界排名第117的她一路過關斬將，接連拍落男單排名第三的澤瑞夫（Alexander Zverev）、澳洲地主「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），決賽輸給澳洲業餘男子好手史密斯（Jordan Smith），屈居亞軍無緣獲得澳幣100萬冠軍獎金（約新台幣2118萬元）。

葛藍喬安娜。（揚基運動行銷提供）





