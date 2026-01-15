周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片

林書豪拍片糗周杰倫。(圖/達志影像、IG@jlin7)

「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。

林書豪之前曾與周杰倫一起打網球，因此他高度關注這場比賽，在限動轉發周杰倫和24歲澳洲陪練員約維奇(Petar Jovic)對決的片段。對於好友首輪被一記「愛司球」秒殺，林書豪震驚地寫道：「wut????（什麼）」但也因此逮到機會糗周杰倫，錄一段短片狂調侃：「哇塞，我教了我的網球徒弟（指周董）教了一個月，很努力很認真，終於有機會去表現他的能力，發球來了，動都沒動，都沒接到球，救命！」隨後，林書豪刪掉這段短片，但早已被網友錄下、轉發，掀起另一波話題。

其實在賽前，周杰倫就自嘲「也有可能我連球都碰不到就出局了」，他希望可以先拿到發球權，至少能碰到球。對於自己被對手秒殺，周杰倫無奈地笑了，也展現運動家的風度，與對手握手、擁抱，並比出「讚」的手勢致意。

接著，周杰倫在限動分享賽後心情，「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的，就是幫大家簽名了。」有了這次的寶貴經驗，他誓言之後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球，才有更多機會晉級。

