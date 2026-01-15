周杰倫澳網被ACE球「秒殺」 甩飛墨鏡送給幸運觀眾
澳網今年特別增設「1分大滿貫賽」，用一球決勝負，周杰倫對上澳洲業餘選手，周董一上場就帥氣丟墨鏡，結果對方一發球就得分，周董連拍子都沒揮到就出局了。
現場主持vs.賽事主播：「我們愛周杰倫，哇周杰倫在這次是以選手的身分，登上澳網的舞台。」周杰倫戴著墨鏡帥氣亮相，主持人還特別介紹他是台灣歌手，球場旁尖叫聲滿滿，愛打網球的周董首度以球員身分登上澳網，今年別開生面增設的1分大滿貫賽。
現場主持vs.賽事主播：「周杰倫把墨鏡丟了出去，在華語樂壇當中基本上周董肯定是王者，到了網球場上，（啊哈哈哈哈哈，哎唷真的是連球都沒有機會摸到啦。）」
24歲的澳洲業餘選手約維奇拿下發球權，直接發出一記外角的Ace球，周董的澳網初體驗，如他自己所說連球都沒摸到就出局了。
現場主持vs.賽事主播：「我們還是要給周杰倫一個大大的掌聲。」
周杰倫雖敗但非常大氣，對約維奇的發球舉起大拇指，兩人還互相擁抱，可惜周杰倫無緣晉級，說好奪冠就要捐出的獎金100萬澳元飛了，不過台灣還有另一名生力軍晉級了。而周杰倫帥氣丟出的墨鏡，他則直接送給看台區觀眾一名幸運的小女孩。
賽事主播：「啊哈哈哈掛網。」
代表台灣出賽的網球女單一姐葛藍喬安娜和美國老將列普琴科，激戰12拍後勝出，順利挺進下一輪。
但有人發現這場比賽，葛藍喬安娜是以TPE出賽，不過周杰倫卻是代表CHINA，雖然1分滿貫賽，屬於趣味性質，但包含目前世界男單，排名第一的艾卡拉茲，世界第二的澳網衛冕冠軍辛納，波蘭前世界球后斯威雅蒂，還有日本名將大阪直美，等頂尖高手全都參賽。
這回周杰倫以名人外卡資格亮相1分多鐘，可以說是另類和球王們並駕齊驅參賽，雖然沒碰到球淘汰，但我們還有女單一姐，可以繼續為她加油。
